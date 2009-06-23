В Киеве небогатых гостей Евро-2012 поселят в домиках на воде

Киевские власти планируют поселить малообеспеченных иностранцев – гостей Евро-2012 - в домиках на воде. Проект предполагает постройку в районе парка Дружбы Народов, рядом с Московским мостом, нескольких сотен домиков, установленных на понтонах и пришвартованных к причалам.

Об этом пишет газета «Деловая столица» со ссылкой на директора КП «Хозкомобслуживание», которое буде реализовывать данный проект, Александра ДЯЧЕНКО.

Каждый домик - общей площадью 72 кв. м и жилой - 40 кв. м - будет состоять из одной комнаты, рассчитанной на проживание четырех человек, и включать в себя все базовые удобства: санузел, горячее и холодное водоснабжение, телевизор и пр. Для обеспечения строений электроэнергией предприятие собирается либо провести к ним линию электропередач, либо оборудовать на каждом объекте ветроэнергетическое устройство. Установка современной системы очистки воды позволит брать ее прямо из Днепра, а стоки будут скапливаться в определенной емкости и выкачиваться по мере необходимости ассенизаторами. Неподалеку компания планирует обустроить и парковку для автомобилей.

В «Хозкомобслуживании» отмечают, что сейчас занимаются утверждением разработанного ими проекта городка на воде и уже провели сборку технологического образца, на который получают разрешительную документацию. После его внесения в Реестр Судоходства Украины (как новый тип судна) КП сможет начать серийное производство домиков.

«В месяц их можно строить три-четыре. Еще полтора-два месяца необходимо для сооружения причала на 10 объектов», - рассказал А.ДЯЧЕНКО. По его словам, данные сооружения будут работать по принципу хостелов, и рассчитаны на европейцев, которые не смогут позволить себе поселиться в столичных отелях. Таких туристов, по оценкам специалистов, должно приехать в Киев около 6 тыс., 1–2 тыс. из которых и планируется разместить на воде.

«А после завершения чемпионата эти домики можно разобрать и перевезти в другое место, так как они будут изготовлены из быстровозводимых конструкций», - утверждает А.ДЯЧЕНКО.

Единственной загвоздкой в реализации проекта, который уже получил одобрение ряда профильных комитетов КГГА, отвечающих за подготовку к Евро-2012, является отсутствие финансирования. Поэтому КП занимается поиском инвестора, готового выложить около $1 тыс. за кв. м водного хостела. За эти средства, по утверждению властей, он сможет стать полноправным владельцем жилья и причалов и по своему усмотрению получать доход от сдачи недвижимости в аренду или ее дальнейшей перепродажи, сообщает издание.

Исполнительный директор Real Estate Solutions Андрей БОРЩ говорит, что дома на воде являются наиболее экономным жильем и сейчас данный сегмент активно развивается во всех странах. Но это, по его словам, касается регионов с теплым климатом, к которым большая часть Украины не относится. Другой проблемой он считает отсутствие какой-либо инфраструктуры в районе Труханова острова, а также необходимость владельцев недвижимости перечислять средства за фрахтовку и оплачивать транспортный сбор. Однако самой большой проблемой, по его мнению, является высокая стоимость объектов. «На мой взгляд, цена квадратного метра такого строения не может превышать $500. Ведь за $1 тыс./кв. м сейчас можно приобрести полноценную квартиру на окраине столицы, не говоря о городах-спутниках», - резюмировал А.БОРЩ.

Как сообщал УНИАН, 9 июня глава Шевченковской районной государственной администрации Виктор ПИЛИПИШИН заявил, что выступает против строительства домов на воде для приема гостей чемпионата Европы по футболу в 2012 году, поскольку это разрушит экологическую систему реки Днепр.