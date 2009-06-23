Ющенко попытался разобраться в финансировании Евро-2012

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Киеве провел совещание по вопросам финансирования подготовки к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, участие в совещании приняли вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ, глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО, первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, заместитель главы Секретариата Президента Юрий БОГУЦКИЙ, первый заместитель председателя правления НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ, заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК.

Главным вопросом на встрече было состояние финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине Евро-2012.

Президент Украины выразил глубокую обеспокоенность торможением процесса финансирования объектов Евро-2012.

Во время встречи И.ВАСЮНИК поинформировал главу государства о том, что на сегодняшнем заседании правительства была принята уточненная Государственная целевая программа подготовки и проведения в Украине Чемпионата Европы по футболу с необходимостью финансирования из Стабилизационного фонда и специального фонда Госбюджета в сумме, превышающей 8 млрд. гривен.

На совещании также были детально обсуждены источники наполнения Стабилизационного фонда и специального фонда Госбюджета.

Президент поручил НБУ и Министерству финансов проработать возможность финансирования Стабилизационного фонда Госбюджета через облигации внутренней государственной ссуды (ОВГС) с обязательным целевым направлением полученных средств на объекты Евро-2012.

В.ЮЩЕНКО также дал поручение Министерству финансов подготовить расширенную информацию о невыполнении доходов специального фонда Госбюджета и внести предложения по урегулированию этих вопросов.

О результатах глава государства попросил поинформировать его через 10 дней.