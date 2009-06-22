Кабмин даст Харькову 1 миллиард на подготовку Евро

Народный депутат, уполномоченный депутатского объединения «За Харьковщину!» Александр ФЕЛЬДМАН заявил, что по результатам сегодняшнего заседания Кабинета министров Украины, на котором обсуждались вопросы подготовки к Евро-2012, было принято решение о выделении около 1 млрд. грн. на финансирование проектов в Харькове.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе А.ФЕЛЬДМАНА, который присутствовал на заседании правительства.

В частности, по его словам, в рамках подготовки Харькова к Евро-2012 Кабмин намерен в ближайшее время выделить свыше 200 млн. грн. на завершение строительства стадиона «Металлист», около 711 млн. - на реконструкцию взлетно-посадочной полосы Харьковского аэропорта, а также около 40-70 млн. грн. - на строительство дорог и инфраструктуру.

«Это очень правильно и своевременно, что (премьер-министр) Юлия ТИМОШЕНКО берет в свои руки этот расползающийся процесс. Иначе все может утонуть в скандалах, волоките, коррупции и безответственности. Хочешь, чтобы Евро-2012 прошло в Украине, – надо становиться «главной футболисткой» страны», – заявил А.ФЕЛЬДМАН.

Депутат также сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО акцентировала внимание чиновников Кабмина на необходимости использования отечественной рабочей силы, украинских компаний, а также материалов отечественного производства при реализации капитальных проектов Евро-2012 за средства государственного бюджета.