Кабмин даст Харькову 1 миллиард на подготовку Евро
Нардеп был на заседании правительства
Народный депутат, уполномоченный депутатского объединения «За Харьковщину!» Александр ФЕЛЬДМАН заявил, что по результатам сегодняшнего заседания Кабинета министров Украины, на котором обсуждались вопросы подготовки к Евро-2012, было принято решение о выделении около 1 млрд. грн. на финансирование проектов в Харькове.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе А.ФЕЛЬДМАНА, который присутствовал на заседании правительства.
В частности, по его словам, в рамках подготовки Харькова к Евро-2012 Кабмин намерен в ближайшее время выделить свыше 200 млн. грн. на завершение строительства стадиона «Металлист», около 711 млн. - на реконструкцию взлетно-посадочной полосы Харьковского аэропорта, а также около 40-70 млн. грн. - на строительство дорог и инфраструктуру.
«Это очень правильно и своевременно, что (премьер-министр) Юлия ТИМОШЕНКО берет в свои руки этот расползающийся процесс. Иначе все может утонуть в скандалах, волоките, коррупции и безответственности. Хочешь, чтобы Евро-2012 прошло в Украине, – надо становиться «главной футболисткой» страны», – заявил А.ФЕЛЬДМАН.
Депутат также сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО акцентировала внимание чиновников Кабмина на необходимости использования отечественной рабочей силы, украинских компаний, а также материалов отечественного производства при реализации капитальных проектов Евро-2012 за средства государственного бюджета.