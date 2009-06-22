Кабмин утвердил смету проекта реконструкции НСК «Олимпийский»

Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил проект реконструкции НСК «Олимпийский».

Об этом журналистам сообщил министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

По его словам, правительство полностью утвердило все архитектурные, проектные части реконструкции и строительства новых сооружений на НСК «Олимпийский». Он отметил, что сметные показатели утверждены на уровне ранее утвержденной сметы во время рассмотрения технико-экономического обоснования и составляют 2 млрд. 114 млн. грн.

Министр добавил, что вместе с тем принято решение, что в случае необходимости на уровне рабочих проектов, на протяжении всех работ, которые будут вестись в течение двух лет, эта цифра может быть изменена.

Ю.ПАВЛЕНКО выразил уверенность, что НСК «Олимпийский» будет реконструирован в полном соответствии с требованиями УЕФА и будет отвечать всем требованиям стадиона, на котором должен быть проведен финальный матч Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Отвечая на вопрос журналистов, какой была оценка использования средств на НСК «Олимпийский» со стороны контрольно-ревизионного управления, Ю.ПАВЛЕНКО сказал, что экспертная группа КРУ в течение недели детально проверила как использование средств, так и проектно-сметную документацию и в целом подтвердила приведенные показатели.