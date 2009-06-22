В среду Ющенко будет работать в Харьковской области

16:59, 22 июня 2009
Футбол 2012
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В планах - проверить стадион и аэропорт

В среду, 24 июня, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Харьковскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге для прессы.

По ее словам, во время экономического и политического кризиса Президенту необходимо получать информацию из регионов из «первых уст». Потому В.ЮЩЕНКО в рамках программы региональных поездок еженедельно осуществляет рабочие поездки по областям Украины.

Главная цель поездки - представление студентам и преподавателям Харьковской области президентского проекта обновленной Конституции.

Тема обновленной Конституции будет главной и на встрече Президента с главными редакторами средств массовой информации Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областей.

Также во время поездки глава государства ознакомится с ходом строительства областного спортивного комплекса «Металлист» и строительством терминала аэропорта «Харьков» в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

 

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