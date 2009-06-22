Ющенко в четверг проведет совещание с руководством Киева по Евро-2012

В четверг, 25 июня, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет совещание в Киевской городской государственной администрации относительно подготовки и проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге для прессы.

По ее словам, Президент оптимистично смотрит на перспективы реализации проекта Евро-2012, который для Украины стал хорошим поводом провести модернизацию соответствующей инфраструктуры.

Как сказала пресс-секретарь, В.ЮЩЕНКО подчеркивает, что во время следующего заседания УЕФА не должно возникать никаких сомнений в возможности всех четырех городов обеспечить проведение матчей Евро-2012.

И.ВАННИКОВА также напомнила, что Президент проводит совещания со всеми городами, которые планируют принять финальную часть чемпионата.