Динамо начало подготовку к новому сезону

В воскресенье, 21 июня, игроки первой команды «Динамо» после трехнедельного отдыха начали съезжаться на базу в Конча-Заспе.

Выходить из отпуска динамовцы будут в три этапа - первыми это сделали футболисты, не задействованные в национальных и молодежных сборных своих стран, сообщают в Информационном отделе клуба.

Со вступительным словом к подопечным обратился главный тренер Валерий ГАЗЗАЕВ. Он поздравил игроков с выходом из отпуска и началом подготовки к новому сезону, представил новых ассистентов - Николая ЛАТЫША и Владимира ШЕВЧУКА. Кроме них в тренерский штаб В.ГАЗЗАЕВА вошли Олег ЛУЖНЫЙ, Валерий ЗУЕВ, Сергей КРАКОВСКИЙ и Виченцо ПИНКОЛИНИ.

В ближайшие два дня каждый из игроков пройдет углубленное медобследование, а работа на футбольном поле начнется на подготовительном сборе в Австрии, куда делегация «Динамо» отправится 24 июня.

Из-за травм на сбор не поедет ряд игроков - МИХАЛИК, САБЛИЧ и ДИАКАТЕ продолжают восстанавливаться после операций, индивидуально выполняя специальные программы врачей и физиотерапевтов. Окончательный список футболистов, которые поедут на сбор, станет известен непосредственно перед вылетом.

Накануне встречи с игроками наставник команды В.ГАЗЗАЕВ провел ряд совещаний с тренерами-ассистентами, врачебным штабом, научной и пресс- службами, административным персоналом. Более четкие принципы совместной работы будут определены в самое ближайшее время.

Напомним, в период подготовки в пригороде Инсбрука, с 24 июня по 7 июля, «Динамо» проведет три контрольные встречи: 1 июля с ФК «Аксамс» (региональная лига Австрии), 4 июля с московским «Локомотивом» и 7 июля с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне.

Начнется сезон для чемпиона Украины 11 июля поединком за Суперкубок против полтавской «Ворсклы».