Шахтер улетел в Австрию
11:08, 22 июня 2009Футбол 2012
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Первый тренировочный сбор сезона
Сегодня, 22 июня, футболисты и тренерский штаб «Шахтера» отправились на тренировочный сбор в Австрию.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, «горняки» проведут в воздухе более трех часов, после чего совершат посадку в аэропорту Зальцбурга.
Оттуда команда на автобусе доберется до Гоинга. В этом небольшом австрийском городке и проведут первый тренировочный сбор «оранжево-черные».
«Шахтер» отправился в Австрию в таком составе:
Вратарь: Юрий Вирт;
Защитники: Владимир Езерский, Станислав Микицей, Александр Чижов;
Полузащитники: Виталий Виценец, Василий Кобин, Константин Кравченко, Алексей Полянский, Ярослав Ракицкий, Игорь Чайковский;
Нападающие: Александр Гладкий, Егор Картушов, Руслан Фомин.
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