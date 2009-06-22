Шахтер улетел в Австрию

Сегодня, 22 июня, футболисты и тренерский штаб «Шахтера» отправились на тренировочный сбор в Австрию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, «горняки» проведут в воздухе более трех часов, после чего совершат посадку в аэропорту Зальцбурга.

Оттуда команда на автобусе доберется до Гоинга. В этом небольшом австрийском городке и проведут первый тренировочный сбор «оранжево-черные».

«Шахтер» отправился в Австрию в таком составе:

Вратарь: Юрий Вирт;

Защитники: Владимир Езерский, Станислав Микицей, Александр Чижов;

Полузащитники: Виталий Виценец, Василий Кобин, Константин Кравченко, Алексей Полянский, Ярослав Ракицкий, Игорь Чайковский;

Нападающие: Александр Гладкий, Егор Картушов, Руслан Фомин.