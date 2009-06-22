Во Львове заработал «Музей футбольных трофеев львовян»

Во Львове по случаю 115-й годовщины первого футбольного матча в Украине, а также с целью популяризации футбола и промоции Львова, как города-хозяина ЕВРО 2012, открылась выставка «Музей футбольных трофеев львовян».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, футбольная экспозиция на сегодняшний день насчитывает свыше 200 экспонатов.

В одном зале городского Дворца Искусств собранно как атрибуты прежней команды СКА, так и современных ФК «Карпат» и ФК «Львова».

На сегодня самыми весомыми экспонатами музея являются наибольшее достижение львовской команды за годы независимости - бронзовый кубок «Карпат» за 3-е место в чемпионате Украины, который предоставил прежний тренер «Карпат» Мирон Маркевич, футболка Владимира Данилюка, – самого результативного бомбардира «Карпат», в которой он выступал в составе Олимпийской сборной СССР, кубок, который получили «Карпаты» в 1979 году за второе место в первой лиге, что позволило им повыситься в классе. Также есть баннер львовских болельщиков, присутствовавший на финале Кубка СССР 1969 года в Москве. Наиболее давними экспонатами являются книга Ивана Боберского «Копаний мяч», выданная в 1906 году Спортивным Обществом «Сокол», а также Альманах спортивного общества «Украина» (к 25-летию от дня создания) выданый в 1936 г.

Собранно достаточно много трофеев посвященных получению «Карпатами» Кубка СССР в 1969 году.

Интересными являются также современные экспонаты. В частности, представлена коллекция, которая складывается из более чем полторы тысячи подписей футболистов, которые когда нибудь выступали во Львове, или играли за львовские команды. Оригинальной является также частная коллекция дружеских шаржей на известных украинских и европейских футболистов с автографами игроков.

Каждый футбольный болельщик сможет не только найти интересные для себя экспонаты, но и сделать свой вклад в развитие футбольного музея, ведь выставка является постоянно действующей и будет принимать в свою коллекцию все новые и новые экспонаты.

Во Дворце Искусств выставка будет работать до 30 июля. Сбор экспонатов для музея будет проводиться и во время работы выставки и после ее закрытия.