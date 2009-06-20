Мэр: терминал в аэропорту Донецка начнут в сентябре

Работы по строительству и реконструкции пассажирского терминала КП "Международный аэропорт "Донецк" начнутся в сентябре.

Как сообщили УНИАН в информационном центре “Украина-2012”, об этом сказал Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО на встрече с послами стран Евросоюза.

По словам мэра, строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта будет завершено в первом полугодии 2010 года.

Относительно реконструкции аэровокзала существует три варианта. Один из них предусматривает капитально-восстановительный ремонт и реконструкцию существующего терминала, пристройку к нему международного терминала пропускной способностью 1200 пассажиров в час. Согласно второму варианту, предлагается провести капремонт существующего аэровокзала и установить на время проведения Евро-2012 два временных терминала. И третий вариант - покупка проекта аэропорта города Загреб, который не был реализован.

Окончательное решение относительно реконструкции аэровокзала, по словам А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, будет принято в августе, а в сентябре начнутся строительные работы.

Сегодня в аэропорту Донецка продолжается строительство взлетно-посадочной полосы. ООО "Дорожное строительство "Альтком" в этом году должно перенести газопровод высокого давления, который затрудняет строительство. Также запланировано строительство аварийно-спасательной станции, топливохранилища и других объектов.

"Строительство взлетно-посадочной полосы и аэродромного комплекса финансирует государство. Что касается аэровокзального комплекса, то областной совет выделил на его реконструкцию 100 млн. грн, дальше - двери для инвесторов открыты", - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.