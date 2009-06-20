Шахтер с 1 июля начинает продажу абонементов на Донбасс Арену

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) с 1 июля начинает продажу абонементов на новый стадион «Донбасс Арена».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, с 1 по 10 июля будут продаваться абонементы для владельцев абонементов на матчи «Шахтера» прошлого сезона, а также обладателей карт официального фан-клуба. С 11 июля абонементы поступят в свободную продажу.

В пресс-службе подчеркнули, что зрители, которые приобретут абонементы до 16 июля, имеют шанс первыми посетить «Донбасс Арену» и принять участвовать в презентации игрового поля, чаши и новой игровой формы NIKE.

В пресс-службе отметили, что на новом стадионе по сравнению с РСК «Олимпийский», где проводил домашние матчи «Шахтер», увеличено количество абонементных мест. В связи с этим владельцы абонементов получат возможность закрепить за собой на арене постоянное место.

Кроме того, обладатели абонементов будут иметь «значительные преимущества», в частности, право на посещение всех домашних матчей «Шахтера» в Чемпионате и Кубке Украины до полуфинала, а также гарантированное право приобретения билета на любой домашний еврокубковый матч «Шахтера» на закрепленное за ним место. Также абонемент будет являться «средством оплаты» в пределах стадиона (болельщику не нужно будет приобретать дополнительную карту на оплату услуг).

Открытие «Донбасс Арены» намечено на 29 августа.