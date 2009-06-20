Луческу собирает «Шахтер» 21 июня

Футболисты донецкого «Шахтера» начнут подготовку к новому сезону 21 июня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе клуба со ссылкой на главного тренера команды Мирчу ЛУЧЕСКУ.

По его словам, команда собирается в Донецке в воскресенье, 21 июня, чтобы провести первую тренировку. «22 июня мы вылетаем на первый тренировочный сбор в Австрию, где проведем несколько спаррингов», - сказал М.ЛУЧЕСКУ.

Он уточнил, что заграничные сборы команда начнет без нескольких игроков национальных сборных, которые присоединятся к команде после 26 июня.

М.ЛУЧЕСКУ также добавил, что вместе с игроками первой команды в Австрию отправятся несколько футболистов молодежного состава.

«30 июня мы вернемся в Донецк, пройдем двухдневный медосмотр, а затем отправимся на вторую часть тренировочного сбора в Швейцарию», - сказал М.ЛУЧЕСКУ.