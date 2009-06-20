Европейский инвестиционный банк обещает Украине 300 млн. евро кредита

Кабинет министров Украины получил официальное подтверждение Европейского инвестиционного банка о возможности предоставления им 300 млн. евро кредита на подготовку объектов к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

«У нас сейчас есть официальное письмо о том, что Европейский инвестиционный банк готов рассмотреть и до конца сентября-октября принять решение о выделении дополнительно 300 млн. евро кредитов для реализации конкретных проектов в четырех украинских городах к Евро-2012», - сказал И.ВАСЮНИК.

Он добавил, что уже сформирована рабочая группа, которая прорабатывает возможные решения.

Вице-премьер проинформировал, что Украина предлагает Европейскому инвестиционному банку кредитовать строительство пассажирских терминалов в аэропортах Львова и Донецка, а также подготовку коммунальных дорог и городского транспорта в четырех украинских городах-хозяевах Евро-2012.

В том числе речь идет об обновлении парка городского пассажирского транспорта, а именно о закупке троллейбусов, автобусов и пр., отметил И.ВАСЮНИК.