$400 млн. кредита Всемирного банка могут поступить в Украину до конца лета

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК надеется, что 400 млн. долларов кредита Всемирного банка поступят в Украину до конца лета и строительство дороги Киев-Харьков начнется еще в течение этого строительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов.

И.ВАСЮНИК сообщил, что на протяжении июля завершится тендерная процедура Всемирного банка по выбору подрядчика по строительству дороги Киев-Харьков к Евро-2012, на которую Всемирный банк выделяет 400 млн. долларов кредита.

«Я имел разговор с руководством Всемирного банка и просил их, чтобы еще в этом году в строительный сезон началось строительство этой дороги», - отметил он.

Кроме этого, по словам вице-премьера, проводятся интенсивные переговоры с Национальным банком Украины об открытии отдельных программ рефинансирования через государственные банки проектов строительства гостиниц и дорог в четырех украинских городах к Евро-2012 (Киев, Харьков, Донецк, Львов – УНИАН). Он сообщил, что сейчас прорабатываются возможные решения, и в ближайшие несколько недель они станут известны.

«Правительство осознает, что мировой финансово-экономический кризис резко ограничил доступ частных инвестиций не только в Украину, но и в другие государства, поэтому правительство принимает оперативно решения для того, чтобы обеспечить стабильное и полное финансирование первоочередных объектов к Евро-2012», - отметил И.ВАСЮНИК.