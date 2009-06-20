Смету реконструкции НСК «Олимпийский» правительство может утвердить 22 июня

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК надеется, что смету реконструкции НСК «Олимпийский» к Евро-2012 правительство утвердит на своем внеочередном заседании 22 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, отвечая на вопрос журналистов.

И.ВАСЮНИК отметил, что «Олимпийский» является главной ареной будущего Евро-2012 и должен отвечать всем требованиям для того, чтобы финал турнира состоялся в Киеве.

«Только если этот стадион будет отвечать требованиям УЕФА по качеству и безопасности зрителей, Украина может сохранить за собой право на проведение финального матча чемпионата», - сказал он.

Вице-премьер отметил, что только в этом случае Украина сможет максимально презентовать себя сотням тысяч иностранных туристов.

Относительно сметы реконструкции спорткомплекса И.ВАСЮНИК отметил, что все цифры, которые до сих пор назывались, являются предварительными и основаны на предварительных расчетах. В том числе и нынешняя стоимость работ на уровне 2,1 млрд. грн. утверждена правительством в ноябре прошлого года на основе технико-экономического обоснования.

«Профессиональный разговор о стоимости того или другого строительства… можно вести только после того, как есть полный проект и высчитана стоимость», - отметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что комментировать размер сметы могут исключительно специалисты в области строительства, а не политики, «которые только добавляют или отнимают числа». При этом он отметил, что уменьшение стоимости работ возможно лишь при условии сокращения расходов на определенные виды работ, которые не ставят под угрозу выполнение требований УЕФА.

Учитывая широкое обсуждение в СМИ темы НСК «Олимпийский», И.ВАСЮНИК призвал не политизировать процесс реконструкции, чтобы не навредить проведению финала Евро-2012 в Киеве.

«Обращаюсь ко всем участникам процесса избежать политизации и непрофессиональных дискуссий вокруг этого процесса», - сказал он.