В начале июля состоится заседание межправительственного комитета по ЧЕ-12

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК посетит Украину в конце июня - начале июля для участия в заседании межправительственного украинско-польского организационного комитета по подготовке к проведению в Польше и Украине Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили вице-премьер-министры Украины и Польши Григорий НЕМЫРЯ и Вольдемар ПАВЛЯК в Киеве после завершения заседания украинско-польской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

“Мы обсудили наши совместные усилия для успешного проведения Евро-2012 в Польше и в Украине, и украинская сторона ожидает визит премьер-министра господина ТУСКА в Украину в конце июня – начале июля в рамках межправительственного оргкомитета на уровне премьер-министров по Евро-2012”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

В свою очередь, В.ПАВЛЯК добавил, что во время сегодняшнего заседания обсуждался вопрос проведения футбольного матча при участии правительственных команд Польши и Украины. “Мы обсуждали и вопрос возможного результата этого матча. Рекомендованный результат – 4:4”, - сообщил польский вице-премьер.

Г.НЕМЫРЯ при этом подчеркнул, что это “рекомендованный, а не договорной результат”.

“Место и время проведения матча определяют капитаны команд, в данном случае – премьер-министры. И мы надеемся, что такой матч состоится в Киеве во время визита в ближайшее время господина ТУСКА в Украину”, - добавил он.

Отвечая на вопрос польского журналиста о возможности премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО выйти на поле в качестве капитана правительственной футбольной команды, Г.НЕМЫРЯ сказал: “Госпожа ТИМОШЕНКО в свое время в детстве была капитаном детской футбольной команды, где играли фактически парни. Так что для нее это не впервые - возглавлять такую команду. Я могу сказать, что она получит всю необходимую помощь, в частности, с моей стороны, поскольку я в свое время достаточно профессионально занимался футболом в детской команде “Шахтер” (Донецк), которая, как вы знаете, сейчас является обладателем Кубка УЕФА”.