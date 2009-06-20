Кабмин 22 июня планирует внести изменения в госпрограмму по Евро-2012

Кабинет Министров на своем внеочередном заседании 22 июня планирует внести изменения в государственную целевую программу по подготовке к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

«Я обратился к премьер-министру Украины, и премьер-министр поддержала предложение о проведении в понедельник внеочередного заседания правительства Украины в вопросах подготовки к чемпионату Евро-2012», - сказал И.ВАСЮНИК.

По его словам, будут рассматриваться несколько главных вопросов, среди которых, - внесение изменений в госпрограмму по подготовке к Евро-2012.

И.ВАСЮНИК сообщил, что главные параметры этих изменений заключаются в необходимости сконцентрировать государственные ресурсы на организации работ теперь уже в четырех городах Украины, которые будут принимать матчи турнира. В действующей сейчас редакции программы расчеты были сделаны на 6 городов-претендентов.

Как сказал И.ВАСЮНИК, внесенные правительством изменения позволят сконцентрировать бюджетные средства в период кризиса на ключевых объектах будущего турнира. «Я убежден, что эта программа будет принята в понедельник», - добавил он.

Вице-премьер проинформировал, что также будут рассматриваться источники финансирования других объектов чемпионата до конца этого года, когда УЕФА должен вынести окончательное решение по поводу украинских городов-хозяев Евро-2012.