Тимошенко запретила Павленко даже заикаться о деньгах на НСК

Правительство сорвало утверждение сметы реконструкции НСК «Олимпийский». По информации «ДЕЛА», вопрос выделения денег на ремонт стадиона, который должен принять финальный матч чемпионата Европы 2012 года, рассматривался на последнем заседании Кабмина.

Министр семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко предложил увеличить проектную стоимость реконструкции «Олимпийского» еще на миллиард гривен. По расчетам министра, в общем итоге стадион должен обойтись государству в 3,2 миллиарда, - это в 2 раза дороже первоначальной сметы. Однако премьер-министр резко прервала доклад Павленко. Она запретила говорить о дополнительном финансировании, сославшись на заключение ГлавКРУ, которое признало смету по «Олимпийскому» завышенной на миллиард гривен.

«Вы и так раздули смету реконструкции, ГлавКРУ уже готовит свои выводы на этот счет! Я вам запрещаю это и прошу даже не заикаться о дополнительном миллиарде, чтобы не спровоцировать скандал с УЕФА», — передает слова премьера источник «ДЕЛА» в Кабмине.

Юрий Павленко подтвердил «ДЕЛУ» факт перепалки с премьером на последнем заседании Кабмина. «Да, дискуссия была, но смету мы не утвердили, поскольку независимая экспертная группа во главе с начальником ГлавКРУ Николаем Сивульским не успела закончить анализ сметы, так как начала его с опозданием», — изложил свою версию министр. Кроме того, Павленко признал, что предложение увеличить смету внес именно он. «Формально я предложил увеличить смету, однако за этим стоит работа огромнейшей группы людей из профильных министерств и других организаций, в том числе и генерального проектанта», — отметил Павленко.

По информации «ДЕЛА», в предварительном заключении КРУ, которое легло на стол Тимошенко, говорится, что стоимость проекта реконструкции «Олимпийского» необоснованно возросла в два раза за один год. Эксперты контрольно-ревизионного управления обращают внимание, что строительство новых стадионов в Донецке или Днепропетровске, которое проводилось за частные инвестиции, обошлось в разы дешевле.