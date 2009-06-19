Звезда львовских «Карпат» переходит в «Шахтер»
13:27, 19 июня 2009Футбол 2012
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Донецкий клуб выкупил трансферные права
Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) выкупил трансферные права, а также 50% экономических прав на 24-летнего игрока ФК «Карпаты» (Львов) Василия КОБИНА.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Шахтера», одновременно клуб передал в аренду «Карпатам» на два года 24-летнего полузащитника Артема ФЕДЕЦКОГО. При этом львовский клуб получил 100% экономических прав на этого футболиста.
Кроме того, продлена на два года аренда «Карпатами» 22-летнего воспитанника донецкого футбола Дениса КОЖАНОВА. При этом львовский клуб получил 40% экономических прав на этого игрока.
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