Звезда львовских «Карпат» переходит в «Шахтер»

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) выкупил трансферные права, а также 50% экономических прав на 24-летнего игрока ФК «Карпаты» (Львов) Василия КОБИНА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Шахтера», одновременно клуб передал в аренду «Карпатам» на два года 24-летнего полузащитника Артема ФЕДЕЦКОГО. При этом львовский клуб получил 100% экономических прав на этого футболиста.

Кроме того, продлена на два года аренда «Карпатами» 22-летнего воспитанника донецкого футбола Дениса КОЖАНОВА. При этом львовский клуб получил 40% экономических прав на этого игрока.