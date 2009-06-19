Роналду будет получать в «Реале» более 36 тыс. евро в день

Спит он или играет, тренируется или отдыхает, путешествует или смотрит телевизор - вне зависимости от того, чем будет занят Криштиану Роналду в тот или иной момент, он будет зарабатывать, согласно контракту со своим новым клубом, 25 евро в минуту. И речь идет не о каждой минуте игры или тренировки, а о каждой минуте жизни на протяжении последующих шести лет...

По итогам совершенной сделки португалец будет зарабатывать, ни больше ни меньше, 1 млн. 083 тыс. евро в месяц. Не считая бонусов и премий, каждый день по контракту будет приносить футболисту астрономический доход в 36 тыс. 111 евро. В принципе, он может позволить себе покупать каждый день по хорошей машине, или семь автомобилей в неделю.

Более того, Роналду будет приносить счастье поклонникам "бланкос", пополняя при этом свой счёт на 1 тыс. 504 евро в час – каждый час в течение дня и ночи, каждый день в году. Хотя не все испанцы зарабатывают столько в месяц.

Наконец, хотите узнать, сколько будет зарабатывать португальская звезда в секунду? Впечатляющую сумму в 0,41 евро. И так каждую секунду вплоть до окончания контракта. Как же должен быть доволен агент футболиста Хорхе Мендес! Только вот возможно ли потратить такое количество денег?

Террикон