Павленко: денег на подготовку спортсменов хватает

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО утверждает, что финансирование подготовки и участия спортсменов Украины во всеукраинских и международных соревнованиях осуществляется в полном объеме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минспорта, об этом он заявил сегодня на совещании с участием представителей всеукраинских спортивных федераций, спортивных обществ, государственных и главных тренеров сборных команд Украины.

«Министерство полностью выполняет План подготовки к XXI зимним и ХХХ летним Олимпийским, ХІІІ летним Паралимпийским, ХХІ летним Дефлимпийским и VIII Всемирным играм», - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

На совещании министр обязал руководителей структурных подразделений министерства и тренерского состава сборных команд в полном объеме выполнять Единый календарный план спортивных мероприятий, ни в коем случае не сокращать количество соревнований.

Также Ю.ПАВЛЕНКО информировал, что по состоянию на 18 июня этого года задолженность перед спортсменами, тренерами и организациями погашена в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО вчера, в частности, призвал правительство наряду с подготовкой к Евро-2012 поддерживать развитие физкультуры и спорта в целом.

Вице-спикер отметил, что сегодня фактически под угрозой подготовка олимпийской сборной Украины к зимней Олимпиаде (как известно, зимняя Олимпиада-2010 пройдет 12-28 февраля в канадских городах Ванкувер и Вистлер).

«В последнее время отсутствует системный подход к деятельности традиционных видов спорта в Украине и подготовке их команд к разному роду соревнованиям, в частности и Олимпиаде», - отметил Н.ТОМЕНКО.

По его словам, Министерство молодежи и спорта на протяжении последних недель не подготовило ни одного серьезного законодательного предложения в сфере физической культуры и спорта. «Очевидно, что в Украине нет людей, которые бы не понимали ответственности подготовки к Евро-2012, но не стоит забывать о том, что Украина известна и другими видами спорта. Нам нужно помнить, что спортивная жизнь в Украине должна продолжаться и после 2012 года», - сказал он.

В то же время Н.ТОМЕНКО выразил уверенность, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО лично вмешается в ситуацию с финансированием прежде всего олимпийских видов спорта и программ по физической культуре.