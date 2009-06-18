Васюник будет убеждать китайцев кредитовать Евро-2012

19 июня состоится встреча вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА с правительственной делегацией Китайской Народной Республики по вопросам привлечения кредитных ресурсов на подготовку объектов Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, после совещания, ориентировочно в 16.00, планируется совместный подход к прессе И.ВАСЮНИКА и председателя китайской делегации ЧИ Шанхая.

Мероприятие состоится в Зале заседаний правительственных комитетов (Кабинет министров, 8-й этаж, VI подъезд).

Аккредитация представителей СМИ проводится до 12.00 19 июня по телефонам: 256-62-71, 8-067-964-34-59, 8-095-206-45-60.