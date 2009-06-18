Билеты на матчи Евро-2012 начнут продавать через два года

Продажа билетов на матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу начнется в марте 2011 года, а во второй половине этого же года будет представлен официальный талисман «Евро-2012».

Как сообщили УНИАН в информационном центре "Украина-2012", об этом проинформировал директор турниров Евро от УЕФА Мартин КАЛЛЕН во время выступления в Варшаве на международной конференции.

М.КАЛЛЕН также проинформировал, что квалификационные матчи на украинско-польский Евро-2012 стартуют в августе 2010-го, а на декабрь 2011-го назначена жеребьевка финального турнира. По его словам, матч-открытие чемпионата состоится 8 июня в Варшаве, а финал на сегодняшний день запланирован на 1 июля в Киеве.

За год до начала финального соревнования начнется специальная промо-программа, разработанная УЕФА в поддержку турнира. Среди других мероприятий она будет включать в себя путешествие Кубка Европы и талисмана (или талисманов) Евро-2012 по странам-организаторам.