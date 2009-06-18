Как эксперты оценивают подготовку Украины к Евро-2012

Эксперты считают проблематичной ситуацию с подготовкой украинских городов-участников к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, народный депутат, экс-министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Виктор КОРЖ отмечает, что Государственная целевая Программа подготовки к Евро-2012 готова, но не исполняется. «Расчеты, указанные в ней, безусловно, требуют стопроцентного исполнения. Однако, к сожалению, мы этого не наблюдаем», - сказал В.КОРЖ, а также отметил, что ответственность за исполнение данной программы целиком и полностью лежит на Кабинете министров Украины.

«Я хотел бы, пользуясь случаем, выразить пожелание Кабинету министров: действительно со всей ответственностью отнестись к создавшейся ситуации. Потому что она, особенно сейчас, требует не стопроцентного - а более чем стопроцентного финансирования», - сказал экс-министр.

На имидже Украины возможная потеря Евро-2012 из-за несвоевременного и неполного государственного финансирования, по мнению эксперта, отразится негативно. «Это будет предельно обидно. Такая ситуация недопустима. Тем более что были все объективные предпосылки и надежды – и не только любителей спорта, футбола в Украине - на то, что этот проект повысит престиж государства и ускоренными темпами продвинет его к европейским стандартам жизни», - отметил В.КОРЖ.

Глава Координационного бюро по подготовке и проведению Евро-2012 в Украине Илья ШЕВЛЯК пояснил, что сейчас готовятся изменения в целевой программе в связи с изменением количества принимающих городов, но пока они не внесены.

«Относительно проблем, которые могут возникнуть с затягиванием внесения изменений, хочу сказать следующее: изменения уже разработаны и на данном этапе согласовываются объемы финансирования. Я думаю, до июля они будут приняты», - считает И.ШЕВЛЯК.

Эксперт отметил также важность своевременного финансирования всех объектов из государственного бюджета. «Некоторые проблемы существуют, но они вызваны экономическим кризисом. Все выплаты, предусмотренные на этот год, будут осуществлены, поскольку они защищены статьями в бюджете. Принимая во внимание установленный испытательный срок и важность для Украины иметь четыре принимающих города, правительство прилагает максимум усилий для осуществления всех проплат своевременно», - сказал И.ШЕВЛЯК.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ видит источник проблем с финансированием Евро-2012 в бюджете-2009. «Бюджет фактически сорван, огромные просчеты связаны с доходной частью, которая ниже, чем ожидалось. Ни одна программа, по сути, не финансируется. Евро-2012 - в центре внимания, оно больше всего обсуждается, потому что это и имиджевая проблема, и проблема взятых на себя обязательств не только моральных, политических, но и экономических», - отметил эксперт.

Наиболее вероятным развитием событий А.ЕРМОЛАЕВ считает вариант, при котором Евро-2012 будут принимать всего два города Украины: Киев и Харьков.

Директор Института Горшенина Константин БОНДАРЕНКО считает заслугой местных властей и инвесторов тот факт, что четыре города Украины все-таки получили возможность продолжать подготовку к Евро-2012.

Однако, по мнению эксперта, для устранения замечаний УЕФА необходимо срочное государственное финансирование: «Возможности и энтузиазм инвесторов не беспредельны. Тем, что центральная власть затягивает выделение средств, она тормозит все работы по ремонту дорог и реконструкции аэропортов в городах-кандидатах. А без решения этих проблем города потеряют право принимать матчи чемпионата».

Как сказал К.БОНДАРЕНКО, в случае потери права принимать Евро-2012 Украина сильно проиграет: «Вместо создания рабочих мест, вместо получения миллиардов евро доходов, Украина рискует остаться с миллиардами потраченных гривень, как государственных, так и частных. Власть же, постоянно твердящая о европейскости Украины, должна будет признать свою несостоятельность».

По словам К.БОНДАРЕНКО, «все, что могли сделать местные власти и бизнесмены для проведения Евро-2012 в Украине, они уже сделали. Решение о выделении средств полностью в компетенции правительства – на него же и ляжет ответственность за провал подготовки».

Институт Горшенина также пытался получить комментарий на данную тему у министра по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО. Министр комментировать ситуацию по телефону отказался, сославшись на необходимость подготовки информации и изучения документов, отметили в институте.