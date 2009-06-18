Голкипер «Шахтера» привезет Кубок УЕФА в Кировоград

25 июня делегация из Донецка вместе с голкипером футбольного клуба «Шахтер» Андреем ПЯТОВЫМ привезет в Кировоград Кубок УЕФА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Кировоградского городского совета.

Кубок будет презентован на заседании коллегии облгосадминистрации. Затем в помещении Кировоградского городского совета состоятся торжества и фотосессия, а в 13.00 Кубок УЕФА будет выставлен для широкой общественности на центральной площади Кировограда.

Кроме того, трофей провезут с эскортом в открытой машине по главным улицам Кировограда.

Воспитанник кировоградского футбола А.ПЯТОВ согласился организовать презентацию Кубка по личному приглашению мэра города.

Справка УНИАН. А.ПЯТОВ родился в 1984 году в Кировограде. Играет в «Шахтере» с декабря 2006 года.