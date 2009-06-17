Во Вроцлав к Евро-2012 будут показывать дельфинов и акул

Власти польского города Вроцлав решили построить современный океанариум, который должен стать одной из главных туристических визиток города, в том числе на время проведения матчей Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в компании PL2012, город инвестирует в сооружение океанариума около 50 млн. долларов.

Власти Вроцлава рассчитывают, что океанариум, который будет посвящен Африке, ежегодно будут посещать два миллиона туристов.

«Зарубежные гости должны в 2012 году запомнить после визита в Вроцлав что-то большее, кроме матчей», - отметил мэр города Рафал ДУТКЕВИЧ.

Тоннели, в которых будут ходить туристы, будут сделаны полностью из стекла, благодаря чему можно будет хорошо видеть животных. Среди них будут дельфины, акулы и другие.

Вроцлав планирует для финансирования океанариума получить часть средств из фондов Европейского Союза, которые выделяются на региональное развитие, в контексте подготовки к Евро 2012.

Как сообщал УНИАН, в мае УЕФА утвердил организаторами Евро-2012 четыре польских города, в том числе Вроцлав.