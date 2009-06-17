Томенко говорит, Кабмин что через ЧЕ-12 не развивает спорт в целом

Заместитель Председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО просит правительство обратить внимание на опасную тенденцию, «когда под эгидой подготовки к Евро-2012 практически утрачен государственный контроль за развитием физической культуры и спорта в целом».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер отмечает, что сегодня фактически под угрозой подготовка олимпийской сборной Украины к зимней Олимпиаде (как известно, зимняя Олимпиада-2010 пройдет 12-28 февраля в канадских городах Ванкувер и Вистлер).

«В последнее время отсутствует системный подход к деятельности традиционных видов спорта в Украине и подготовке их команд к разному роду соревнований, в частности и к Олимпиаде», - отметил Н.ТОМЕНКО.

По его словам, Министерство молодежи и спорта в последние недели не подготовило ни одного серьезного законодательного предложения в сфере физической культуры и спорта. «Вместо этого, ежедневно украинское общество убеждают в том, что нужно выделить еще лишний миллиард на достройку НСК «Олимпийский» и за бюджетные деньги проводят очередное совещание на тему: как готовиться к Евро», - отмечает заместитель Председателя ВР.

«Очевидно, что в Украине нет людей, которые бы не понимали ответственности подготовки к Евро-2012, но не следует забывать о том, что Украина известна и другими видами спорта. Нам нужно помнить, что спортивная жизнь в Украине должна продолжаться и после 2012 года», - сказал он.

В то же время Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО лично вмешается в ситуацию с финансированием прежде всего олимпийских видов спорта и программ по физической культуре.