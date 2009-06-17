Львовский губернатор об аэропорте: уже три совещания, а воз и ныне там!

Реконструкция аэропорта «Львов» в дальнейшем остается самым проблемным местом в подготовке Львова к Евро-2012, заявил на брифинге председатель Львовской облгосадминистрации Николай КМИТЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что во исполнение поручения вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА во Львовской ОГА проводятся еженедельные совещания с участием представителей Министерства транспорта, Госавиаадминистрации, института «Украэропроект», ГП «Международный аэропорт «Львов» и руководства областного и городского советов, во время которых определяется ход подготовки Львова к Евро-2012.

«Сегодня состоялось уже третье совещание, а воз и ныне там. Из 23 пунктов, требовавших немедленного решения по аэропорту, которые были озвучены во время предыдущего совещания, - все остаются просроченными», - отметил Н.КМИТЬ.

По его словам, участники совещания пришли к выводу, что «необходимо принимать кардинальные меры по каждому пункту».

«Важнейшим вопросом является создание службы заказчика, также требует немедленного решения выкуп земельных участков у жителей Пустомытовского района для продления взлетно-посадочной полосы и объявления тендерных условий для инвесторов», - отметил львовский губернатор.

Как информировал Н.КМИТЬ, для службы заказчика во Львове необходим штат приблизительно из 15 человек, тогда как в Донецке такая служба уже создана и насчитывает 30 человек.

По его словам, присутствующий сегодня на совещании заместитель министра транспорта Украины Петр КРАВЧУК пообещал, что до конца этой недели такая служба во Львове будет создана.

По мнению губернатора, было бы целесообразно разделить функции руководства львовским аэропортом во время подготовки к Евро-2012.

«Я вообще предлагаю разделить функции таким образом: есть руководство международного аэропорта, а есть руководство, которое осуществляет подготовку международного аэропорта к Евро-2012», - подчеркнул Н.КМИТЬ.

Также председатель Львовской ОГА отметил неудовлетворительную работу Министерства транспорта по объявлению тендерных условий для инвесторов, «когда не выполняются обещания по объявлению условий 8 июня, дальше министром Иосифом ВИНСКИМ называется следующая дата объявления – 15 июня и опять же – ничего не выполнено».

По мнению губернатора, причиной неудовлетворительной работы Минтранса по реконструкции львовского аэропорта к Евро-2012 является «отсутствие коммуникаций между Минтрансом и ГП «Международный аэропорт «Львов».