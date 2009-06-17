”Челси” пытается продать Шевченко во Францию

Лондонский "Челси" близок к тому, чтобы заполучить полузащитника ЦСКА и сборной России Юрия Жиркова, а также готов отправить Андрея Шевченко в один из французских клубов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на британскую Daily Express.

По информации издания, посвятившего отдельную статью трансферным приоритетам "синих" в это межсезонье, россиянин обойдется команде Романа Абрамовича в 15 миллионов фунтов. И этот трансфер "Челси" будет далеко не единственным.

Так, новый главный тренер лондонцев Карло Анчелотти нацелился на аргентинского нападающего "Манчестер Юнайтед" Карлоса Тевеса, у которого истекает контракт с действующими чемпионами Англии. И хотя, по неофициальной информации, фаворитом на подписание соглашения с латиноамериканцем является "Манчестер Сити", в "Челси" намерены выиграть борьбу за Тевеса, стоимость которого оценивается в 30 миллионов фунтов.

В ближайшее время должен быть оформлен переход из "Манчестер Сити" в "Челси" 19-летнего нападающего Даниэля Старриджа. Кроме того, "синие" уже предложили 18 миллионов фунтов за 21-летнего бельгийца Муссу Дембеле, выступающего за голландский "АЗ Алкмар", однако на нападающего также претендуют итальянский "Дженоа" и "Тоттенхэм".

Одновременно, Анчелотти не скрывает своего желания расстаться с рядом принадлежащих ему футболистов. Так, лондонский клуб предложил украинца Андрея Шевченко французским "Лиону" и "Монако". Чуть ранее услуги Шевченко не заинтересовали "Марсель".

Защитника Рикардо Карвальо и полузащитника Деку ждут в итальянском "Интере", где они могут воссоединиться с экс-главным тренером "Челси" Жозе Моуринью. Пару португальцев вроде бы не намерены удерживать в Лондоне, и в "Челси" готовы дать добро на переход, если "Интер" раскошелится на 12 миллионов фунтов за обоих.