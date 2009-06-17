”Реал” взял кредит на покупку Кака, Роналду, Рибери и Вильи

Мадридский "Реал" взял кредит на 153 миллиона евро на покупку новых футболистов, таких как Кака и Криштиану Роналду. Половину этой суммы (76,5 миллиона евро) клубу предоставил банк Caja Madrid, что подтвердил официальный представитель банка. Вторую половину кредита "Реал" получит от банка Santander, сообщает AFP.

Официальные представители банка Santander пока не прокомментировали информацию о предоставлении кредита "Реалу". Как пишет испанская газета El Mundo, кредит обеспечен контрактом клуба с медиагруппой Mediapro, которая заплатит "Реалу" 600 миллионов евро за право транслировать матчи команды.

В июне 2009 года "Реал" приобрел бразильца Кака (за 65 миллионов евро) и португальца Криштиану Роналду (за 94 миллиона евро). Испанские СМИ пишут, что клуб интересуется французом Франком Рибери из "Баварии" и испанцем Давидом Вильей из "Валенсии".

Инициатором покупок ведущих футболистов мира является новый президент "Реала" Флорентино Перес, занявший этот пост 1 июня. Перес был президентом "Реала" с 2000 по 2006 год. В то время в команде появились такие игроки, как Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Роналдо, Дэвид Бекхэм и Майкл Оуэн.

Лента.ру