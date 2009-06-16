Винский заявляет, что госбюджет недофинансирует аэродромы

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ заявляет о недофинансировании реконструкции аэродромов из государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

«На сегодняшний день мы на реконструкцию аэродромов получили 28 млн. грн. из 760 млн. грн. (предусмотренных в госбюджете – УНИАН)», - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его словам, таким образом, средств на строительство не хватает. При этом И.ВИНСКИЙ подчеркнул необходимость того, чтобы проекты к Евро-2012 со стороны государства финансировались в полном объеме.

«Это проблема. Я дважды ставил этот вопрос на правительстве и в среду буду в очередной раз ставить этот вопрос. Нет сегодня механизмов строительства аэродромов без финансирования государства», - отметил министр.