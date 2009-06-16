В Харькове возле Металлиста демонтируют самострои

Согласно решению исполнительного комитета Харьковского городского совета и требованиям УЕФА относительно безопасности стадионов на оптовой площадке «Конного рынка» рядом со стадионом “Металлист” на протяжении трех дней проводятся работы по демонтажу самовольно установленных зданий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом рассказал директор Департамента коммунального хозяйства горсовета Виктор КИТАНИН.

За это время демонтировано более 350 самовольно установленных киосков и вывезены все транспортные средства, которые находились на территории без надлежащих разрешительных документов. Планируется, что на протяжении 2-х дней демонтаж и вывоз зданий будет завершен.

По словам В.КИТАНИНА, с частными предпринимателями предварительно проведена разъяснительная работа, потому около 85% из них добровольно согласились убрать здания.

Городская власть, со своей стороны, оказывает помощь предпринимателям, у которых нет техники для вывоза киосков и транспортных средств. На территории оптовой площадки активно работает техника коммунальных предприятий (25 единиц). Предприниматели также собственными силами демонтируют и вывозят свое имущество на новую оптовую площадку на Благовищенском рынке и рынке «1-й километр».

Как сообщил В.КИТАНИН, завтра начнется строительство разделительного забора, который обозначит настоящие границы «Конного рынка». Завершить работы на территории прежней оптовой площадки планируется до 20 июня. Потом эта территория будет упорядочена и в случае возникновения чрезвычайной ситуации на стадионе будет использоваться для эвакуации людей.

Президент компании DCH, главного инвестора подготовки Харькова к Евро-2012, Александр ЯРОСЛАВСКИЙ прокомментировал журналистам конфликтную ситуацию, что возникла с демонтажем других объектов, в частности гаражного кооператива «Спектр». «Это серьезные жизненные вопросы, потому нужно учитывать пожелания всех. На сегодня гаражный кооператив не прочь изменить место, тем более что городская власть нашла уникальное место буквально рядом на ул. Храмной. А я предоставляю денежную компенсацию в размере приблизительного 1 млн.дол. Мы договорились с инициативной группой гаражного кооператива. Сейчас процесс уже перешел в деталировку. Инициативная группа поехала смотреть место, выделенное горисполкомом и разговор уже идет о технических деталях того, как это сделать», - сказал О.ЯРОСЛАВСКИЙ .