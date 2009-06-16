Новый тренер киевского «Динамо»: страха нет

Главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев рассказал о ближайших планах и целях команды.

"21 июня отправляюсь в Киев. Там мы проведём организационное собрание, футболисты пройдут медобследование. Затем 24 июня вылетаем на сбор в Австрию, где пробудем до 7 июля.

Страха нет, есть чувство ответственности. Перед командой стоят высокие задачи, которые надо решать. Такой клуб, как "Динамо", во всех турнирах должен добиваться побед, в том числе и на международной арене. Благодарен Юрию Павловичу, что он оставил мне хорошую команду. На данный момент главная проблема "Динамо" – обилие травмированных, причём большинство игроков выбыло на длительный срок. Но по ходу сезона они постепенно будут возвращаться в строй", - цитирует тренера Чемпионат.ру.