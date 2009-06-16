Для Жулян начали искать проектанта пассажирского терминала

Аэропорт «Киев» («Жуляны») объявил тендер на проектирование терминала

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции гендиректор аэропорта Сергей НИКИФОРОВ.

«Уже объявлен тендер, в ближайший четверг объявление будет опубликовано», - сказал он.

По его словам, после этого дается месяц для последующего открытия тендерных предложений. После определения проектанта, проект будет должен будет пройти госэкспертизу, после чего будет объявлен очередной тендер – уже на генподрядчика строительства терминала аэропорта.

Справка УНИАН. В международном аэропорту «Киев» (Жуляны) ведутся работы, предусмотренные генеральным планом подготовки к Евро-2012.

До проведения реконструкции аэродром был пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов, а также Ан-24, Як-40. Аэровокзал пропускной способностью 300 пассажиров в час.

После реконструкции аэродрома аэропорт сможет принимать большие самолеты типа В-737 и более низкие по классу.

До 30 сентября текущего года планирует завершить реконструкцию аэродромной части в рамках реконструкции аэропорта.

В аэродром вложат еще около 50 млн. грн. на асфальтобетонные работы, 10 млн. грн. – на светосигнальное оборудование.

С начала этого года в строительство вложили 8 млн. грн., в 2008-м – 79 млн. грн.

С мая аэропорт уже начал работу, в частности выполняется один грузовой рейс и 15-20 чартерных бизнес-рейсов в день.

Первый регулярный пассажирский рейс совершил посадку в аеропорте Киев «Жуляны» 25 мая 1924 года.