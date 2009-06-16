Литвин: Рада готова дать средства на объекты к Евро-2012

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет о готовности парламента обеспечить на законодательном уровне необходимое финансирование объектов в рамках подготовки украинских городов к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом спикер сказал в интервью журналистам в Харькове, где он находится с однодневной рабочей поездкой.

«Все, что зависит от Верховной Рады для обеспечения надлежащего финансирования из государственного бюджета объектов Евро-2012, будет сделано», - отметил В.ЛИТВИН.

Он считает необходимым, в частности, выделить средства в пределах 1,5 млрд. грн. для достройки стадиона и аэропорта в Харькове. По словам В.ЛИТВИНА, это необходимо сделать до 30 ноября текущего года – даты, когда будет окончательно решен вопрос участия четырех городов Украины в Чемпионате.

Во время посещения стадиона «Металлист» председатель Верховной Рады отметил, что реконструкцией «обеспечен комплексный подход», «не будет проблем с безопасностью людей, их подвозом, эвакуацией и размещением».

«Из-за безумных темпов работы, которая делается почти на энтузиазме, выделение государственных средств для того, чтобы Чемпионат состоялся, - вопрос лично ко мне и к исполнительной власти, – подчеркнул В.ЛИТВИН. - Эти деньги можно найти, в том числе и за счет рефинансирования, а также из стабилизационного фонда, чтобы это было не как подарок или презентация на президентских выборах».

«Необходимо исходить из интересов государства. Главное, что финансирование должно быть», - подчеркнул он