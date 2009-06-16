Стадион в Сумах сегодня проинспектирует спецкомиссия

Специальная комиссия, в состав которой вошли специалисты Федерации футбола Украины, Премьер-лиги, а также представители киевского «Динамо» и полтавской «Ворсклы», сегодня проверит состояние газона на сумском стадионе «Юбилейный», где должен состояться матч за Суперкубок Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Информ-службе ФФУ.

Напомним, 12 июня дирекция Украинской футбольной премьер-лиги определила эту арену местом проведения поединка за Суперкубок Украины, который состоится 11 июля.

Со своей стороны, руководство ФК «Динамо» обнародовало заявление, в котором выразило несогласие с решением Премьер-лиги, мотивируя его тем, что поле на «Юбилейном» не отвечает стандартам матча уровня команд-участниц Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Учитывая это специальная комиссия отправится в Сумы, где на месте проинспектирует состояние футбольного газона. С заключениями специалистов будут ознакомлены члены Комитета ФФУ по вопросам стадионов и безопасности, которые и вынесут окончательный вердикт.