Суркис определился с полем для матча за Суперкубок между Ворсклой и Динамо

Матч между футбольными клубами «Ворскла» (Полтава) и «Динамо» (Киев) за Суперкубок Украины состоится в Сумах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, такая договоренность была достигнута сегодня во время телефонного разговора между председателем Сумской ОГА Николаем ЛАВРИКОМ и президентом Федерации футбола Украины Григорием СУРКИСОМ.

Игра состоится при условии гарантий облгосадминистрации и Сумского горисполкома относительно обеспечения всех требований к проведению матча такого уровня.

Н.ЛАВРИК обратился к Г.СУРКИСУ с просьбой поддержать проведение матча за Суперкубок Украины в Сумах.

В соответствии с решением Украинской футбольной премьер-лиги, матч за Суперкубок Украины между ФК «Ворскла» (Полтава) и ФК «Динамо» (Киев) запланировано провести 11 июля на стадионе «Юбилейный» (имеет 25800 мест).

В свою очередь, председатель правления ОАО «Спартак», которое является владельцем стадиона, Сергей НЕЛИН заявил, что поле на «Юбилейном» «не хуже того, на котором «Динамо» играет все свои матчи». По его мнению, «динамовцы» ищут формальный повод для переноса матча.

«Качество поля на стадионе в Сумах – прекрасное. В минувший сезон, кроме весны, мы получали от всех инспекторов ФФУ за поле только отличные оценки», - сказал С.НЕЛИН.

Как сообщал УНИАН, 12 июня дирекция премьер-лиги определила место проведення матча за Суперкубок Украины по футболу. Матч состоится 11 июля на сумском стадионе «Юбилейный» (имеет 25800 мест).

13 июня ФК «Динамо» (Киев) заявило, что если Украинская футбольная премьер-лига будет настаивать на проведении в Сумах матча за Суперкубок Украины, который запланирован на 11 июля с «Ворсклой» (Полтава), а не в другом предлагаемом «Динамо» городе, киевский клуб откажется принимать участие в игре.

В ФК «Динамо» отмечали, что состояние поля на стадионе в Сумах «не отвечает стандартам проведения матча уровня команд-участниц Лиги чемпионов и Лиги Европы».