В Польше поощряют китайцев строить дороги к Евро-2012

Правительство Польши планирует поощрять китайских инвесторов принимать участие в тендерах на строительство дорожной инфраструктуры в стране, а также в приватизации польских предприятий.

Как пишет газета Dziennik, соответствующие переговоры проведет делегация министерства инфраструктуры в Китае.

Среди проектов, которые предлагает польская сторона, строительство автомобильных и железнодорожных дорог, которые сооружаются в том числе в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Министерство инфраструктуры рассчитывает, что китайские предприниматели смогут предложить более дешевые услуги за строительство дорог, которые финансируются из польского бюджета, а также из средств помощи Европейского Союза.

Кроме этого, польская сторона планирует предложить купить государственную компанию PKP Cargo, которая занимается грузовыми железнодорожными перевозками.

Как сообщал УНИАН, исполнительный комитет УЕФА в мае утвердил 4 польских города и Киев, как организаторов Евро 2012.

При этом, украинская столица, чтобы принимать финальный матч чемпионата, должна устранить недостатки в подготовке, на которые указала УЕФА.

До декабря этого года 3 другие украинские города, в которых должны пройти матчи Евро-2012, должны исправить недостатки с подготовкой или окончательно утратят статус городов - организаторов чемпионата.

Справка УНИАН. Украина и Польша выиграли право на проведение Евро-2012 в апреле 2007 год