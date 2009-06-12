Шевой интересуется Рома

Команда Лучано Спаллетти готова приютить украинского бомбардира в столице Италии.

По ситуации на нынешний день будущая карьера Андрея Шевченко пребывает в тумане. Согласно контракту ему нужно возвращаться в Челси, где форварду необходимо провести еще год. Но на Стамфорд Бридж теперь правит Карло Анчелотти, который весь прошлый сезон мариновал украинца на скамейке запасных в Милане.

По информации итальянской Corriere Dello Sport, у Шевченко имеется альтернативный вариант в Италии - столичная Рома. Джалло-росси еще прошлым летом пытались заманить Андрея к себе, но тогда футболист выбрал практически родной для себя Милан.

А теперь якобы Шева готов пойти даже на уменьшение зарплаты, чтобы играть в команде, где полноправно сможет претендовать на место в основном составе.

Football.ua