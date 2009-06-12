17 июня - новая дата утверждения проекта реконструкции Олимпийского

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО надеется, что проектно-сметную документацию реконструкции НСК «Олимпийский» к Евро-2012 правительство окончательно утвердит на своем заседании 17 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПАВЛЕНКО сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

Ю.ПАВЛЕНКО информировал, что 10 июня на заседании Кабинета министров он вносил этот вопрос, однако правительство приняло решение провести окончательную проверку всех показателей по расходам на строительные работы в Министерстве финансов. Кроме этого, каждую цифру проекта реконструкции, по его словам, проверят независимые эксперты.

Ю.ПАВЛЕНКО подчеркнул, что только после таких проверок правительство будет иметь возможность окончательно утвердить смету реконструкции спорткомплекса.

Вместе с тем, министр подтвердил, что стоимость строительных работ на стадионе будет увеличена по сравнению с предварительно определенной суммой (2,1 млрд. грн.).

В связи с этим Ю.ПАВЛЕНКО отказался называть новую проектную стоимость реконструкции, сославшись на то, которое не хочет провоцировать появление слухов об увеличении объемов финансирования спорткомплекса.