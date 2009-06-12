Во Львове 23 июня назовут тех, кто вредит реконструкции аэропорта

23 июня на сессии Львовского областного совета «будут названы имена героев, которые срывают работы к Евро-2012 во львовском аэропорту», сообщил сегодня на совещании по вопросам реконструкции аэропорта «Львов» председатель облсовета Мирослав СЕНИК.

Как передает корреспондент УНИАН, он заявил: «Создается впечатление, что Минтранс не заинтересован в реконструкции и строительстве аэропорта, вместо этого развернув полемику о том, кто будет гендиректором аэропорта».

В свою очередь коммерческий директор ГП «Международный аэропорт «Львов» Руслан БАРАН отметил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поддерживает Александра ЗАГРЕВУ в должности руководителя аэропорта.

«Я сегодня уполномочен Александром ЗАГРЕВОЙ, который сейчас находится на больничном, заявить перед участниками этого совещания, что он имел личный разговор с Юлией ТИМОШЕНКО, который ему как руководителю предприятия выразила полную поддержку», - сказал Р.БАРАН.

Председатель Львовской облгосадминистрации Николай КМИТЬ при этом отметил, что он не может давать оценку А.ЗАГРЕВЕ как руководителю, однако высоко оценивает вклад аэропорта под его руководством в экономику области. Н.КМИТЬ отметил, что аэропорт «входит в пятерку самых прибыльных государственных предприятий Львовской области».

Как сообщал УНИАН, 5 июня А.ЗАГРЕВА заявил, что его незаконно освободили от должности гендиректора ГП «Международный аэропорт «Львов», и обвинил министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО в подготовке "рейдерской атаки" на этот аэропорт.

Как сказал А.ЗАГРЕВА, И.ВИНСКИЙ "издал незаконный приказ о моем освобождении от должности", чтобы получить контроль над финансами, выделенными на строительство аэропорта в рамках подготовки к Евро-2012. Он сообщил, что приказ об увольнении от 2 июня - «недействительный, поскольку я уже неделю нахожусь на больничном».

В то же время председатель Госавиаадминистрации, заместитель министра транспорта и связи Украины Александр ДАВЫДОВ отметил, что решение об освобождении А.ЗАГРЕВЫ было принято на основании выявленных в работе предприятия недостатков.