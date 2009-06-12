На Олимпийском в ноябре планируют начать монтаж кровли

На НСК «Олимпийский» в ноябре т.г. планируется начать монтаж кровли стадиона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил главный инженер ХК «Киевгорстрой» Александр ГАЛИЦКИЙ в ходе коллегии в Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта Украины.

По его словам, сейчас генеральный подрядчик реконструкции спорткомплекса ХК «Киевгорстрой» проводит торги по определению исполнителя на выполнение комплекса работ по строительству кровли (монтаж металлоконструкций, монтаж вантовой системы, устройство мембранного покрытия и устройство фасада из стеклопрофиля).

А.ГАЛИЦКИЙ отметил, что на сегодня о своей готовности выполнить эти работы заявили 20 компаний, из которых около половины – отечественные («Укрстальконструкция», «Азовинтекс», Стахановский вагоностроительный завод, Украинский проектный НИИ "Стальконструкция" им. Шимановского), а также зарубежные (концерн MCH (Австрия-Германия-Япония), российско-немецкая, венгерская, немецкая, польская компании).

Среди той части компаний, которые предоставят свои предложения, будет проведен жесткий отбор с точки зрения способности выполнить эти работы, высокого качества и точности, обеспечения материалами, техникой, обеспечения инженерного сопровождения, а также стоимости строительно-монтажных работ.

«В Украине все-таки есть компании, которые готовы взяться за эту работу. И в критериях оценки именно отечественным производителям, отечественным строителям будет отдано преимущество. Но технологии по устройству вант, мембранного покрытия сегодня отсутствуют в Украине, поэтому мы будем привлекать ведущие европейские, а возможно, и мировые компании», - добавил А.ГАЛИЦКИЙ.

После определения главного подрядчика по устройству кровли будет проведен тендер на изготовление металлоконструкций.

«Мы убеждены в том, что мы можем изготовить металл, из этого металла – металлоконструкции того качества, которое задекларировано генеральным проектировщиком стадиона», - отметил он.

По данным главного инженера «Киевгорстроя», в мире существует не более пяти компаний, которые занимаются изготовлением вантовых систем. «Существуют договоренности с компаниями, которые готовы принять участие в этом процессе. Например, компания MCH имеет в своей структуре подразделение, способное выполнить эти работы», - уточнил он.

В то же время работы по устройству мембран также выполняет ограниченное количество компаний в мире, с которыми у «Киевгорстроя» имеются предварительные договоренности.

В свою очередь, архитектор Юрий СЕРЕГИН, выступающий адаптором проекта реконструкции НСК «Олимпийский», выполненного немецким архитектурным бюро GMP, отметил, что после реконструкции отводится полгода для прохождения сертификации, доказывающей принадлежность спорткомплекса к международному классу «элит».

Как сообщал УНИАН, 9 июня т.г. холдинговая компания «Киевгорстрой», выступающая генеральным подрядчиком по реконструкции и строительству НСК «Олимпийский», объявила о проведении торгов с ограниченным участием на выполнение работ по строительству навеса над трибунами стадиона. Конечный срок подачи предложений – 23 июня т.г.

Предусматривается, что работы по строительству навеса над трибунами стадиона будут выполнены до конца 2010 года.

Справка УНИАН. Реконструкция НСК «Олимпийский» проводится в рамках подготовки Украины к Евро-2012. Готовность арены к принятию матчей чемпионата определена УЕФА как обязательное условие для проведения турнира в Украине. Строительно-монтажные работы в спорткомплексе начались 1 декабря 2008 года и осуществляются холдинговой компанией «Киевгорстрой». Их завершение запланировано на декабрь 2010 года, а введение стадиона в эксплуатацию – на июнь 2011 года.

Общая вместимость обновленного стадиона будет составлять 69 423 человека.

Стоимость реконструкции спорткомплекса – 2 млрд. 114 млн. 726,9 тыс. грн. Финансирование работ проводится из государственного бюджета Украины.