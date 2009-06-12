Павленко предлагает депутатам самим рассмотреть проект Олимпийского

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО предлагает рассмотреть проект реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский" на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке соблюдения законодательства при проведении работ по реконструкции НСК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минспорта, с таким предложением Ю.ПАВЛЕНКО обратился к председателю этой ВСК народному депутату Равилю САФИУЛЛИНУ.

Министр предлагает, чтобы в заседании приняли участие представители Минспорта, ГП «НСК «Олимпийский», генерального проектировщика компании GMP, адаптера проекта ПТАБ «Серегин Ю.», других учреждений и организаций, которые осуществляли координацию, разработку, экспертизу и согласование проектной документации реконструкции стадиона.

Ю.ПАВЛЕНКО подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день полностью завершена разработка проектно-сметной документации стадии «П» проекта реконструкции НСК «Олимпийский».

Министр отметил, что поручения о доработке документа были даны, учитывая особую ответственность при утверждении проектной документации работ по реконструкции центральной спортивной арены Украины и необходимость всестороннего согласования и выверки финансово-технических показателей проекта.

"Такая форма участия каждого народного депутата, члена ВСК в доработке проекта и внесения в него необходимых замечаний и предложений будет иметь существенное влияние на подготовку главной спортивной арены финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году", - отметил министр по делам семьи, молодежи и спорта.