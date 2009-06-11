Суперкубок УЕФА – журналистская идея воплощенная в мяче

28 августа в Монако «Шахтер» и «Барселона» сойдутся в матче на Суперкубок УЕФА. Что же представляет собой этот знатный трофей?

● Суперкубок Европы обязан своим появлением на свет не кому-нибудь, а журналистам. Точнее, репортеру голландского издания «De Telegraaf» Антону Виткампу, которому в 1972 году пришла в голову идея посмотреть, что получится, если в очном противостоянии сойдутся победители двух самых престижных европейских клубных соревнований — Кубка чемпионов и Кубка Кубков. «De Telegraaf» взяла на себя финансирование первого розыгрыша Суперкубка, после чего эту идею подхватил УЕФА.

● В 1972 и 1973 году обладателем трофея становился амстердамский «Аякс», но в то время состязания имели лишь статус товарищеских. А в 1974 году розыгрыш Суперкубка и вовсе не состоялся — представители «Баварии» и «Магдебурга» не смогли договориться между собой о сроках проведения игры.

● С момента основания по 1997 год включительно судьба победителя решалась в двухматчевом противостоянии на своем и чужом полях команд-обладателей Кубка Чемпионов и Кубка Кубков — за исключением 1984, 1986 и 1991 годов, в которых по тем или иным причинам УЕФА принимал решение провести лишь один матч. После упразднения Кубка обладателей Кубков по окончании сезона 1998/99 было решено проводить матч на Суперкубок Европы по результатам одной встречи между победителями Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

● С 1998 года неизменным местом проведения финала Суперкубка УЕФА определили стадион «Луи-Дозьем», расположенный на побережье Средиземного моря в районе Фонвьей, что в Монако. Арену, вмещающую 18 000 зрителей, построил в 1985 году принц Рене III. Построил и назвал в честь своего деда — Луи II. Что интересно, из-за близкого соседства с морем многие помещения стадиона, включая автомобильную стоянку, находятся под землей.

● Собственно кубок долгое время оставался самым маленьким европейским трофеем. Не удивительно, учитывая его рост в 42,5 сантиметра и вес в 5 килограммов. Лишь в 2006 году на смену старому трофею пришел новый, и теперь чаша весит 12,2 килограмма при высоте 58 сантиметров.

● Суперкубок УЕФА — приз переходящий. Поэтому желающим оставить оригинал трофея навсегда в своем распоряжении придется изрядно потрудиться, выиграв его трижды подряд или пять раз в общей сложности, что удалось пока только итальянскому «Милану». Музей «россонери» украшает подлинник европейского Суперкубка с 2007 года.

● Регламент решающего матча на Суперкубок УЕФА оригинальностью не отличается: «Шахтер» с «Барселоной» сыграют 2 тайма по 45 минут. В случае ничейного результата командам предстоит отбегать еще два тайма по 15 минут. Если же и они не выявят победителя, то судьба приза будет решаться в серии пенальти.

● Испанской «Барселоне» Суперкубок УЕФА покорялся дважды: в 1992 году каталонцы одолели бременский «Вердер» (2:1 дома и 1:1 на выезде), а в 1997 — дортмундскую «Боруссию» (1:1 на выезде и 2:0 дома). Еще четыре попытки каталонцев завоевать трофей успехом не увенчались: в 1979 году «гранатово-синие» не смогли обыграть «Ноттингем Форест», в 1982 — «Астон Виллу», в 1989 — «Милан» и в 2006 — «Севилью».

● Наставник «горняков» Мирча Луческу имеет опыт выступления в финале Суперкубка Европы, более того — опыт победителя. В 2000 году «Галатасарай» Луческу обыграл мадридский «Реал» со счетом 2:1. Судьбу обладателя Суперкубка решил гол Фатиха Акьела на 103-й минуте встречи.

Пресс-служба ФК «Шахтер»