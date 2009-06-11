У Ахметова подозревают, что их репутацию хотели очернить

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) официально опровергает слова министра спорта Польши Мирослава ДЖЕВЕЦКОГО о задолженности президента клуба Рината АХМЕТОВА перед подрядчиком строительства стадиона «Донбасс Арена».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, 10 июня в ряде СМИ появилась цитата из выступления министра спорта Польши М.ДЖЕВЕЦКОГО, в которой содержится информация о том, что Р.АХМЕТОВ якобы задолжал подрядчику строительства донецкого стадиона «Донбасс Арена» 70 млн. долларов.

«ФК «Шахтер», выступающий заказчиком этого строительства, официально заявляет, что приведенная информация абсолютно не соответствует действительности», - говорится в заявлении клуба.

В заявлении подчеркивается, что ФК «Шахтер» никогда не имел проблем с оплатой услуг партнеров и подрядчиков и не позволял себе задержек по каким бы то ни было финансовым обязательствам - в том числе касающимся «Донбасс Арены».

«Более того, следует отметить, что объем уже произведенных выплат по «Донбасс Арене» на сегодняшней день составляет порядка 99% от общей стоимости строительства элитного стадиона», - указывается в заявлении.

ФК «Шахтер» выражает надежду, что заявление М.ДЖЕВЕЦКОГО - это «недоразумение, возникшее вследствие искаженных данных, предоставленных его недобросовестными подчиненными».

«В противном случае мы вынуждены будем рассматривать слова польского министра как сознательную дезинформацию общественности, призванную очернить репутацию как ФК «Шахтер» и его президента Р.АХМЕТОВА, так и города Донецк - потенциальной принимающей стороны Евро-2012», - отмечается в заявлении клуба.