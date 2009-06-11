В Киеве стартует неофициальный ЧЕ по футболу среди строителей

В Киеве 11 июня стартует второй неофициальный чемпионат Европы по футболу среди строительных организаций, посвященный Евро-2012 и памяти выдающегося украинского футболиста Анатолия Пузача.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель оргкомитета турнира Виталий ТАРАСЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он проинформировал, что 11 июня в 13.00 на стадионе учебно-тренировочного комплекса им. В.Банникова состоится парад и торжественное открытие чемпионата. В следующие два дня пройдут отборочные матчи в группах, а 14 июня в 15.00 матча за третье и четвертое места и в 17.00 – финальный поединок, в котором будет определен чемпион среди строительных команд. В целом в соревновании примут участие 10 команд, из которых 7 – украинские, и по одной из Польши, Беларуси и Турции.

Победитель неофициального чемпионата среди строительных организаций в этом году получит особенный трофей – переходной Кубок, изготовленный в Австрии. Высота Кубка 150 см, вес – 18 кг, 34 карата золота. В его чашу вмещается почти три ведра шампанского.

Организаторы турнира отметили, что целью его проведения является популяризация футбола, и в частности, среди работников строительных организаций, создания позитивного имиджа строительных компаний команд-участниц и предоставление им помощи в получении заказов на строительство объектов к Евро-2012. Кроме этого, поскольку в соревнованиях принимают участие не только строительные, но и проектировочные компании, организаторы надеются, что совместное участие в чемпионате будет способствовать установлению между ними хороших отношений и контактов.

Во время своих выступлений участники пресс-конференции желали успехов всем командам и победы сильнейшим.