Польша на борьбу с заторами в больших городах потратит 5,5 млрд. долл.

В Польше в шести крупнейших городах на развитие транспортных сетей для уменьшения существующих автомобильных заторов до 2015 года потратят свыше 5,5 млрд. долл.

Как пишет сегодня Gazeta Prawna, половина из этой суммы будет потрачена в польской столице Варшаве, которая планирует построить еще один мост через реку Вислу, разделяющую город, построить новую линию метро и расширить и модернизировать существующие автомобильные дороги.

Издание отмечает, что проблема заторов в столице настолько острая, что одна из ведущих телевизионных станций решила купить вертолет, с которого будут снимать дороги в городе, чтобы водители могли ориентироваться, как быстрее всего доехать до места назначения.

По оценкам экспертов, только через один мост в Варшаве ежесуточно проезжает свыше 160 тыс. автомобилей, что отвечает показателям таких городов, как Сан-Франциско или Лос-Анджелес.

Польская столица планирует реализовать по меньшей мере 15 проектов для улучшения движения в городе до 2013 года.

Туристический Краков для борьбы с заторами планирует поощрять жителей ездить в центре города на велосипедах и пользоваться городским транспортом вместо автомобилей.

Для этого город строит специальные велосипедные дорожки и обустраивает отдельные полосы движения для общественного транспорта.

Кроме этого, Краков планирует построить часть объездной дороги, которая должна соединить центр с историческим районом Казимеж.

До 2011 года город планирует реализовать 17 проектов стоимостью свыше 300 млн. долларов.

Вроцлав, который быстро развивается в последние годы благодаря своему выгодному географическому положению и эффективному управлению, планирует решить проблему заторов до 2012 года.

Город планирует завершить очередную часть объездной дороги, модернизировать систему городского транспорта, в том числе создание новой сети “Трамваев Plus”.

В прошлом один из крупнейших промышленных центров Лодзь, который в последние годы тоже активно развивается, стало первым городом, который успешно завершил первую часть проекта создания региональных трамваев.

Успешность проекта, который город планирует развивать, вдохновила другие меньшие города пойти путем Лодзя для решения проблемы автомобильных заторов.

Большие задачи стоят перед Гданском на побережье Балтийского моря, где лишь началось проектирование трассы, которая соединит стадион, который сооружается в т.ч. для матчей Евро-2012, с центром города.

Сооружение дороги планируется завершить в первом квартале 2012 года.

Город также должен построить новую дорогу с аэродрома.

В Познани, которая также будет принимать матчи чемпионата Европы по футболу, который Польша будет проводить совместно с Украиной, больше всего реконструкций будет в центре города.

Газета отмечает, что большинство инвестиций будут реализованы до 2013 года и профинансированы в том числе за счет средств программ помощи Европейского союза, к которому Польша присоединилась в 2004 году.