За победу над Барселоной Шахтер получит 2,5 миллиона евро

Победитель матча за Суперкубок УЕФА Барселона - Шахтер получит 2,5 миллиона евро, а клуб, который проигрывает, - 2 миллиона евро. Матч состоится в Монако 28 августа.

Как сообщает официальный сайт Шахтера, представители украинской команды на протяжении 9-10 июня принимали участие в совещании, посвященном будущему матчу горняков с испанской Барселоной.

Организационный комитет выделил для Шахтера более двух тысяч билетов на Суперкубок УЕФА номиналом 40 и 70 евро. При необходимости до 3 июля представители Донецка могут заказать дополнительную партию билетов, а уже в начале следующего месяца официальный сайт УЕФА начнет продажу пропусков на стадион «Луи-Дозьем» с помощью Интернета. В кассы РСК «Олимпийский» билеты на Суперкубок поступят в канун игры.

Шахтер выйдет поле Луи-Дозьем 27 августа с 20:00 до 21:00, Барселона - с 21:15 до 22:15 по киевскому времени. За два дня до игры Комитет арбитров УЕФА назначит судейскую бригаду на встречу горняков с каталонцами. Матч за Суперкубок УЕФА начнется в 21:45.