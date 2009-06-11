Результаты матчей ЧМ-2010 по футболу

Завершились очередные матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу

Группа 1

Швеция – Мальта 4:0

В группе лидирует Дания - 16 очков после шести игр, Венгрия 13 (6), Португалия 9 (6), Швеция 9 (6), Албания 6 (7), Мальта 1 (8).

Следующие матчи 5 сентября: Венгрия - Швеция, Дания - Португалия; 9 сентября - Мальта - Швеция, Албания - Дания, Венгрия - Португалия.

В Группе 2 игр не было

В группе лидируют Швейцария и Греция с 13 очками в шести играх, Израиль 9 (6), Латвия 10 (6), Люксембург 4 (6), Молдова 1 (6).

Следующие матчи в этой группе пройдут 5 сентября: Израиль – Латвия, Молдова - Люксембург, Швейцария - Греция; 9 сентября: Израиль - Люксембург, Латвия - Швейцария, Молдова - Греция.

В Группе 3 игр не было

В группе лидирует Словакия 15 очков после шести игр, Северная Ирландия - 13 (7), Польша 10 (6), Чехия и Словения 8 (6), Сан-Марино 0 (7).

Следующие матчи в этой группе пройдут 12 августа: Словения - Сан-Марино; 5 сентября: Словакия - Чехия, Польша - Северная Ирландия; 9 сентября: Северная Ирландия - Словакия, Чехия - Сан-Марино, Словения - Польша.

Группа 4

Финляндия - Россия 0:3

В группе лидирует Германия - 16 очков после шести игр, Россия 15 (6), Финляндия 10 (6), Уэльс 9 (7), Азербайджан 1 (5), Лихтенштейн 1 (6).

Следующий матч 12 августа: Азербайджан - Германия; 5 сентября: Азербайджан - Финляндия, Россия - Лихтенштейн; 9 сентября: Лихтенштейн - Финляндия, Германия - Азербайджан, Уэльс - Россия.

В Группе 5 игр не было

В группе абсолютный лидер Испания - 18 очков после шести игр, БиГ 12 (6), Турция 8 (6), Бельгия 7 (6), Эстония 5 (6), Армения 1 (6).

Следующие матчи - 5 сентября: Армения - БиГ, Испания – Бельгия, Турция - Эстония; 9 сентября: Испания - Эстония, Армения - Бельгия, БиГ - Турция.

Группа 6

Англия – Андорра 6:0, Украина - Казахстан 2:1

В группе лидирует Англия - 21 очко после семи игр, Хорватия 11 (6), Украина 11 (6), Беларусь 9 (5), Казахстан 3 (7), Андорра 0 (7).

В дальнейшем украинской сборной предстоят игры с Андоррой (Киев, 5 сентября), Беларусью (Минск, 9 сентября), Англией (Киев, 10 октября) и снова Андоррой (Андорра, 14 октября)

Англия примет Хорватию 9 сентября, а Беларусь - 14 октября

Хорватия и Беларусь сыграют еще дважды: в Минске 12 августа и в Загребе 5 сентября. 10 октября Беларусь принимает Казахстан, а 14 октября Хорватия завершит турнир игрой в Алма-Ате.

Группа 7

Фареры - Сербия 0:2

В группе лидирует Сербия - 18 очков после семи игр, Франция 10 (5), Литва 9 (7), Австрия 7 (6), Румыния 7 (6), Фареры 1 (5).

Следующие матчи 12 августа: Фареры - Франция; 5 сентября: Австрия - Фареры, Франция - Румыния; 9 сентября: Сербия - Франция, Фареры - Литва, Румыния - Австрия.

В Группе 8 игр не было

В группе лидирует Италия - 14 очков после шести игр, Ирландия 13 (7), Болгария 8 (6), Кипр 5 (6), Черногория 4 (6), Грузия 3 (7).

Следующие матчи 5 сентября: Болгария - Черногория, Грузия - Италия; 9 сентября: Черногория - Кипр, Италия - Болгария.

Группа 9

Македония – Исландия 2:0, Нидерланды - Норвегия 2:0

В группе лидирует Голландия - 21 очко после семи игр, Шотландия 7 (5), Македония 7 (6), Исландия 4 (7), Норвегия 3 (5).

Следующие матчи 12 августа: Норвегия - Шотландия; 5 сентября: Шотландия - Македония, Исландия - Норвегия; 9 сентября: Шотландия - Нидерланды, Норвегия - Македония.

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Напомним, что в финальную стадию Чемпионата мира, который начнется в ЮАР 11 июня 2010 года, выйдут 13 европейских команд.

Победители девяти отборочных групп выходят в финальный этап напрямую, а восемь команд из числа занявших вторые места разыграют между собой еще четыре путевки.

Африка делегирует шесть сборных, включая хозяев турнира. Северная, Южная и Центральная Америка будут представлены восемью командами, а остальные пять путевок получат команды Азии и Океании.