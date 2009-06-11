Украина - Казахстан: на этот раз обошлось

Завершился матч группового турнира ЧМ-2010 между сборными Украины и Казахстана (группа 6).

Украина - Казахстан 2:1 (Назаренко 33, 47 - Нусербаев 19).

На 19-й минуте казахской сборной удалась комбинационная атака по центру. Ответный гол украинская сборная забила со стандарта: прямой удар с 25-метрового штрафного в девятку. Назаренко забил второй гол сразу после перерыва с передачи на выход от Милевского.

Сегодня состоялись другие матчи ЧМ-2010:

Группа 1. Швеция - Мальта 4:0

Группа 4. Финляндия - Россия 0:3

Группа 6. Англия - Андорра 6:0

Группа 7. Фареры - Сербия 0:2

Группа 9. Македония - Исландия 2:0, Голландия - Норвегия 2:0